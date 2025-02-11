زيارة الحريري: تحضيرات تخالف التوقعات

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أفادت مصادر أن زيارة الرئيس سعد الحريري الى لبنان لاحياء الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، لن تكون طويلة او للعمل السياسي الطويل الامد، وسوف تستمر اسبوعا كحد أقصى.ولفتت المصادر الى ان التحضيرات اللوجستية الخاصة بالزيارة تشير الى ان فترة الإقامة بلبنان ستكون قصيرة حيث ان كل مستلزمات الإقامة انجزت لتخدم فترة الإقامة المحدودة ،حتى ان المواعيد اقتصرت على عدد من الشخصيات والوفود وليست موسعة.المصادر لفتت الى ان عملية الحشد الشعبي ستكون عادية وليست استثنائية كما كان يقال منذ شهر، ولكن الشيء المؤكد ان الكلمة ستكون سياسية بإمتياز تتطرق الى الملفات الداخلية والنقطة الأساس فيها دعم العهد وقيام الدولة .