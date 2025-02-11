Advertisement

لبنان

زيارة الحريري: تحضيرات تخالف التوقعات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-02-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1318751-638748595086171766.png
Doc-P-1318751-638748595086171766.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر أن زيارة الرئيس سعد الحريري الى لبنان لاحياء الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، لن تكون طويلة او للعمل السياسي الطويل الامد، وسوف تستمر اسبوعا كحد أقصى.
ولفتت المصادر الى ان التحضيرات اللوجستية الخاصة بالزيارة تشير الى ان فترة الإقامة بلبنان ستكون قصيرة حيث ان كل مستلزمات الإقامة انجزت لتخدم فترة الإقامة المحدودة ،حتى ان المواعيد اقتصرت على عدد من الشخصيات والوفود وليست موسعة.
Advertisement
المصادر لفتت الى ان عملية الحشد الشعبي ستكون عادية وليست استثنائية كما كان يقال منذ شهر، ولكن الشيء المؤكد ان الكلمة ستكون سياسية بإمتياز تتطرق الى الملفات الداخلية والنقطة الأساس فيها دعم العهد وقيام الدولة .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2025-02-11
06:03 | 2025-02-11
06:00 | 2025-02-11
05:59 | 2025-02-11
05:57 | 2025-02-11
05:40 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24