"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"

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لفت مصدر تربوي الى أن "مدرسة سيدة الجمهور" تدرس إقامة حفل إستقبال واسع لتهنئة الوزراء في الحكومة الجديدة الذين ينتمون الى قدامى طلاب المدرسة إضافةً الى الوزراء الذين يعلِّمون أبناءهم في المدرسة، حيث وصل المجموع الى حوالي عشرة وزراء في كلا الحالتين.وفي المحصلة قال المصدر ممازحاً: الثلث المعطل هو من حصة "مدرسة الجمهور" ، خاتماً: نحن دائما في خدمة لبنان، نقدم ما بوسعنا ولا نعطل أبداً .