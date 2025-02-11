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لبنان

تفاصيل حال الطقس للأيام المقبلة: الأمطار تشتد مساء الغد

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:39
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان ينحسر تدريجيا اعتبارا من صباح الجمعة حيث يستقر الطقس حتى نهاية الاسبوع مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء الاجواء باردة بخاصة خلال الليل مع تحذير من تشكل الجليد على الطرق .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 في طرابلس ، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة يتخللها انفراجات واسعة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر .

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

الخميس:  غائم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر، تخف حدة الأمطار ليلا مع حدوث انفراجات واسعة، ويحذر من تشكل الجليد ليلا على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000متر.

الجمعة:  صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل خلال النهار، وبقاء الاجواء باردة ليلا، كما تنخفض نسبة الرطوبة، ويحذر من تشكل الجليد ليلا وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن ال 1000 متر.

لبنان

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