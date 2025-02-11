وزير الداخلية اوعز الى اللواء عثمان ازالة الصور ولافتات التهنئة التي رفعت له

طلب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الإيعاز الى القطاعات المعنية إزالة جميع الصور ولافتات التهنئة التي رفعت في مختلف البلدات والقرى، شاكراً ومقدراً لجميع المحبين عاطفتهم الصادقة، ومعتبرا ان المرحلة للعمل واستنهاض لبنان على الصعد كافة.

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