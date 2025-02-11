أحد أفراد عصابة سرقة الدّراجات الآلية في قبضة "المعلومات"

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد مجهولَين يقومان بتنفيذ عمليّات سرقة دراجات آلية في مناطق بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التّواصل الإجتماعي فيديو يوثّق قيامهما بسرقة دراجة من محلّة مار الياس- بيروت.بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، توصّلت إلى تحديد هويتَيهما، ومن بينهما المدعو: ع. د. (من مواليد عام 1988، فلسطيني)بتاريخ 08-02-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق المطار. وبتفتيشه، ضُبطَ بحوزته "سكين ست طقات، مبلغٌ ماليّ، وهاتفان خلويَّان.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في العديد من المناطق، منها: مار الياس، بئر العبد وعين الدلبة، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني في حقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني".