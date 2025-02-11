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لبنان

رجي: السياسة الخارجية للبنان ستقوم على مبادئ الاستقلالية والسيادة

Lebanon 24
11-02-2025 | 03:21
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اعتبر وزير الخارجية يوسف رجي أن "السياسة الخارجية للبنان ستقوم على مبادئ الاستقلالية والسيادة، بما يحقق مصلحة البلاد"، مشددًا على أن "الوزارة تسعى إلى استعادة دور لبنان الطبيعي على الساحتين العربية والدولية".
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وشدد في حديث إلى قناة "القاهرة" الإخبارية في بيروت على أن "المرحلة المقبلة ستشهد سياسة خارجية لبنانية قائمة على عدم الخضوع لأي تأثيرات خارجية"، مع التأكيد  أن "مصلحة لبنان ستظل الأولوية المطلقة في القرارات الديبلوماسية".

بالنسبة إلى العلاقات مع الدول العربية، أكد أن "تعزيز هذه العلاقات يمثل أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية"، مشيرًا إلى أن "لبنان يسعى إلى العودة بقوة إلى محيطه العربي واستعادة مكانته الإقليمية". وأشاد  بـ "عمق العلاقات التاريخية بين لبنان ومصر،" مؤكدًا أنها "كانت وستبقى متميزة ومستقرة".
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