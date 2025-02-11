الرئيس عون تسلم دعوة لزيارة بيلاروسيا

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة خطية من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، نقلها إليه وزير الخارجية البيلاروسي ماكسيم ريزينكوف، تضمَّنت دعوة لزيارة بيلاروسيا، وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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