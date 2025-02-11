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لبنان

الرئيس عون تسلم دعوة لزيارة بيلاروسيا

Lebanon 24
11-02-2025 | 03:22
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تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة خطية من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، نقلها إليه وزير الخارجية البيلاروسي ماكسيم ريزينكوف، تضمَّنت دعوة لزيارة بيلاروسيا، وتأكيدًا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين.
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