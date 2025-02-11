جولة للسفيرة الأميركية في طرابلس

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شهدت طريق الضم والفرز في طرابلس مرور موكب ضخم ما أثار التساؤلات بين المواطنين حول هويته، ليتبيّن لاحقًا أنه يعود للسفيرة الأميركية ليزا جونسون، التي تقوم اليوم بجولة في مدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة دبلوماسية تشمل لقاءات مع شخصيات ومسؤولين في المدينة وسط ترقب لمعرفة أهدافها وتفاصيلها.