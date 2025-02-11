في صيدا.. العثور على جثة رجل على جانب الطريق

عثر صباح اليوم على جثة تعود لشخص سوري الجنسية يدعى عادل الحسون مواليد 1982 ممددة على جانب الطريق في محلة سينيق جنوب مدينة صيدا.



وحضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها بالحادث لكشف الملابسات، بعدها تم نقل الجثة إلى مستشفى صيدا الحكومي وحضر الطبيب الشرعي للكشف عليها.

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