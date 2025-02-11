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لبنان

مراسم تسليم وتسلم في وزارة العدل غداً

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:14
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تجري مراسم التسليم والتسلم في وزارة العدل بين الوزير السابق القاضي هنري الخوري وخلفه الوزير الجديد عادل نصار ، عند  11،00 من قبل ظهر غد الأربعاء.
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