سلسلة اتصالات تهنئة لسلام.. وماكرون يبحث معه العلاقات المشتركة

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تلقى رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض للأوضاع العامة.كما تلقى الرئيس سلام اتصالاً من رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان ، واكدا سلام ونظيره الاردني خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.كذلك تلقى رئيس الحكومة اتصالا من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للغاية نفسها.وتلقى رئيس الحكومة ايضا اتصالين تهنئة من كل من بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي ، ومن مفتي عكار زيد بكار زكريا، اللذين تمنى له النجاح والتوفيق في مهمته.