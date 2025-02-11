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لبنان

عثر عليه جثة في معرض للسيارات على أوتوستراد زفتا

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:24
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عثر على المواطن "م.ن.ب" جثة في معرض بنوت للسيارات على أوتوستراد زفتا. 

 وقد حضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية المختصة وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث لمعرفة الاسباب.
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للسيارات

أوتوستراد

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