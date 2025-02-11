عثر عليه جثة في معرض للسيارات على أوتوستراد زفتا

عثر على المواطن "م.ن.ب" جثة في معرض بنوت للسيارات على أوتوستراد زفتا.



وقد حضرت إلى المكان دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية المختصة وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث لمعرفة الاسباب.

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