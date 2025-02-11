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لبنان

سلوم: لاصدار تعميم يقضي باستفادة الصيادلة المتقاعدين من مبلغ 300 دولار شهرياً

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:32
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طالب نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه في بيت الصيدلي، وشارك فيه نقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود، وحشد من الصيادلة المتقاعدين ، الى اصدار تعميم عن مصرف لبنان يستفيد منه كافة المتقاعدين في نقابات المهن الحرّة ،لا يقلّ عن 300$ شهرياً ولا يكون مشروطا بعدم الاستفادة من التعاميم الاخرى.
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واعتبر  سلوم ان "هذا التعميم مصدره أموال صناديق تقاعد النقابات في المصارف والبالغ قيمتها 447 مليون $ ، والتي لم تستطع الاستفادة منها النقابة بأي فلس حتى الساعة، وان كلفة هذا التعميم لا تترتّب عنه أكثر من 36 مليون دولار سنويّا".

أضاف: " انّ نقابة صيادلة لبنان عمدت الى زيادة ايراداتها ما مكّنها من رفع المعاش التقاعدي للصيدلي الى 520$ شهرياً، وبالرغم من ذلك فان هذا المبلغ لا يكفي الصيدلي المتقاعد لتغطية متطلّبات الحياة" .

وأكّد سلوم انه "كان هنالك خطّة لرفع المعاش التقاعدي الى 800$ شهرياً، ولكن اعتماد الصرف على قاعدة الاثني عشريّة مع تحوّل مجالس النقابات الى مجالس تصريف اعمال حال دون ذلك".
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