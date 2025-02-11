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لبنان

رئيس نقابة عمال المخابز شكر بيرم على جهوده وانجازاته في الوزارة

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:43
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شكر رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان  شحادة المصري، في بيان،  وزير العمل السابق مصطفى بيرم على "جهوده وانجازاته في الوزارة  ومتابعته شؤون العمال، وبخاصة عمال المخابز والافران ومشاركتهم بالقرار" .
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وقال:"انتم من قال اعطني فكرة وشاركني في صناعة القرار، فقانون العمل لم يطبق  على عمال المهنة منذ صدوره في العام 1946، ولم نجد الاذان الصاغية لمطالبنا، ومنذ استلام الوزير بيرم  مهامه في الوزارة، قال لنا نحن آمنا بالعمل المؤسساتي و يجب أن يكون هناك خطة سير نسير على اساسها . فكانت الخطة مع معاليه والتعاون الوثيق وبعد لقاءات عدة وشعوره الوطني والانساني بمعاناة العمال ومتابعة مطالبهم، أصدر معاليه مذكرة (رقمها 3/1359)، اعتبرناها تاريخية بالنسبة للعمال بتطبيق قانون العمل على عمال المخابز والافران والطلب منا وبصفتنا النقابية متابعة شؤون العمال وإبلاغ وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمخالفات الحاصلة بالافران" .

واشار الى ان "هذه المذكرة اتت نتيجة، التعاون الوثيق بين النقابة والوزارة"،  وهنأ وزير العمل الجديد الدكتور محمد حيدر بمنصبه في الوزارة ، متمنين له" التوفيق والنجاح الدائم والمستمر",  ونطالبه ب"استمرارية التعاون بين النقابة والوزارة  من أجل مصلحة عمال وتنظيم عملهم من أجل حياة لائقة وكريمة".

وختم:"نأمل المضي قدما يدا بيدا ، من أجل تفعيل دور وزارة العمل لمصلحة العمال".
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