البعريني: لأوسع مشاركة في ذكرى استشهاد الرّئيس رفيق الحريري

كتب النائب وليد البعريني عبر منصة "أكس": "نرحّب بالرّئيس سعد الحريري في ربوع الوطن حيث اشتاقه البلد والناس، وندعو إلى أوسع مشاركة في ذكرى استشهاد الرّئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط، تأكيدًا لنهج الاعتدال وتمسّكًا بالثوابت الوطنية التي آمن بها واستشهد لأجلها الرّئيس الحريري".

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