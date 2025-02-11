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لبنان

البعريني: لأوسع مشاركة في ذكرى استشهاد الرّئيس رفيق الحريري

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:46
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 كتب النائب وليد البعريني عبر منصة "أكس": "نرحّب بالرّئيس سعد الحريري في ربوع الوطن حيث اشتاقه البلد والناس، وندعو إلى أوسع مشاركة في ذكرى استشهاد الرّئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط، تأكيدًا لنهج الاعتدال وتمسّكًا بالثوابت الوطنية التي آمن بها واستشهد لأجلها الرّئيس الحريري".
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