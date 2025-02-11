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لبنان
"المجلس الوطني الأرثوذكسي" هنأ الحكومة: نريد دولة القانون والمساواة والعدالة
Lebanon 24
11-02-2025
|
04:49
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هنأ رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي" روبير الأبيض في بيان، رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام بتأليف الحكومة وخصوصا "الوزراء الارثوذكس منهم من أصحاب الاختصاص والكفاءة الذين يشهد لهم بنظافة الكف والوطنية"، آملا أن "يكونوا قدوة في الأداء والعمل بغية رفع شأن لبنان داخلياً وخارجياً". وجدد ثقته "بالعهد الجديد والجمهورية الثالثة المنتظرة التي سوف تعيد ثقة دول العالم بلبنان مع خطاب القسم الذي ينبع من هواجس اللبنانيين ومشاكلهم الحياتية"، متمنيا "عودة المهجرين إلى الجنوب والى بيوتهم وقراهم بالتزامن مع الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي".
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وتمنى على "الرئيس سلام أن يكون البيان الوزاري من روح خطاب القسم وبمثابة برنامج وخريطة عمل متكاملة لإنقاذ الدولة والبدء بالإصلاحات الإدارية في كل القطاعات والمؤسسات العامة الذي يطالب بها المجتمع الدولي، واعادة لبنان إلى حضن الدول الخارجية عربياً وغربياً والى جمعية الأمم المتحدة كمؤسس لها وعضو فاعل"، داعيا الى "تطبيق وثيقة الطائف وتنفيذها".
وأكد اننا "نريد دولة القانون والمساواة والعدالة بين جميع المواطنين، دولة مؤسسات عصرية وحديثة تحاكي التطور"، وأن "نكون متساوين في المسؤولية والواجبات".
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