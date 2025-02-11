هذه الصورة التذكاريّة للحكومة الجديدة

نشر حساب رئاسة الجمهورية على "اكس" الصورة التذكارية لوزراء الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اجتمع اليوم في قصر بعبدا لأول مرة بعد تشكيل الحكومة.