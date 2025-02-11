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لبنان

هذه الصورة التذكاريّة للحكومة الجديدة

Lebanon 24
11-02-2025 | 05:00
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نشر حساب رئاسة الجمهورية على "اكس" الصورة التذكارية لوزراء الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اجتمع اليوم في قصر بعبدا لأول مرة بعد تشكيل الحكومة.
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