أوّل جلسة للحكومة... تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاريّ وهذا ما طلبه عون وسلام من الوزراء

عقدت الحكومة جلستها الأولى في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وافتتح الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

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مرقص

وتلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، وقال إنّ "الرئيس عون رحّب بحكومة الإصلاح والإنقاذ وهو قال للوزراء إنّ الإنتماء والولاء يجب أن يكون للدولة وليس لأي جهة ثانية".

وأضاف مرقص: "الرئيس عون توجّه إلى الوزراء قائلاً أنتم خدّام الشعب وليس العكس ولا تعطيل إنّما بحث مستمّر ونقاش للخروج من الأزمات".

وشدّد على أنّ "الإصلاح والتطوير هو ما سيتمّ التركيز عليه، والرئيس عون شدّد على أنّ المهمّ هو إثبات الثقة من خلال إصلاح الفساد في الإدارات كما التصدّي للأمور الطارئة منها تطبيق الـ1701 والتأكيد على الإنسحاب الإسرائيلي".

وتابع مرقص: "الرئيس عون أكّد ضرورة عدم انتقاد الدول الشقيقة والصديقة كما عدم استخدام لبنان كمنصّة لانتقادها وطلب من الوزراء رفع التحصينات في الشوارع التي تحيط بوزاراتهم".

سلام

أما رئيس الحكومة نواف سلام، فقال "في أوّل جلسة للحكومة اليوم، أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص، ومنعاً لأي التباس، طلبت من كافة الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف. واوضحت ان ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية او الاجتماعية التى تعمل لصالح المجتمع ككل.

البيان الوزاريّ

وشُكلت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، ويرأسها رئيس الحكومة نواف سلام ومؤلفة من خمسة وزراء هم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري.

الصورة التذكارية

وقبل بدء الجلسة، التقط الوزراء الصورة التذكارية للحكومة مع الرئيس عون ورئيس مجلس النوب نبيه برّي.