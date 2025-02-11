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لبنان

صوت قويّ... إنفجار جسم طائر غريب في جنوب لبنان

Lebanon 24
11-02-2025 | 05:25
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أفادت "الوكالة الوطنية" عن سماع صوت قوي في اجواء القطاع الغربي ناجم عن انفجار جسم طائر غريب لم يتمّ تحديد طبيعته في أجواء جنوب الناقورة.
 
 
 
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انفجار

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