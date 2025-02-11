بري أدان دعوة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية

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وأضاف الرئيس بري: "مجدداً الإدانة والشجب لمثل هذه الرغبات والمشاريع والنوايا على أهميتهما ، لا يكفيان ، فكما حذرنا في السابق نحذر اليوم ، من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها ، وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعاً عن جغرافيا أو عن شعب بعينه ، إنما هو أولاً وآخيراً دفاع عن الأمن القومي العربي بدءًا من فلسطين مروراً الى حدودها مع لبنان إنطلاقاً من جنوبه وصولاً الى الأردن وسوريا ومصر وليس إنتهاء في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه الى خليجه" .



وختم قائلا: "إننا اذ نتضامن مع المملكة العربية السعودية ونثمن عالياً مواقف قيادتها الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك مواقف الأشقاء في مصر والأردن، ندعو النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي الى وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظاً على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة وإستقلال وهوية عربية فهل نحن فاعلون قبل فوات الاوان". أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "دعوة رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية هي بمثابة عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة المملكة العربية السعودية وتكشف حقيقة السياسة العدوانية الإسرائيلية العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها إستقرارها وهي أيضاً محاولة مكشوفة للقضاء نهائياَ على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس" .وأضاف الرئيس بري: "مجدداً الإدانة والشجب لمثل هذه الرغبات والمشاريع والنوايا على أهميتهما ، لا يكفيان ، فكما حذرنا في السابق نحذر اليوم ، من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها ، وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعاً عن جغرافيا أو عن شعب بعينه ، إنما هو أولاً وآخيراً دفاع عن الأمن القومي العربي بدءًا من فلسطين مروراً الى حدودها مع لبنان إنطلاقاً من جنوبه وصولاً الى الأردن وسوريا ومصر وليس إنتهاء في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه الى خليجه" .وختم قائلا: "إننا اذ نتضامن مع المملكة العربية السعودية ونثمن عالياً مواقف قيادتها الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك مواقف الأشقاء في مصر والأردن، ندعو النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي الى وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظاً على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة وإستقلال وهوية عربية فهل نحن فاعلون قبل فوات الاوان".

وفي سياق منفصل، أبرق بري الى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي مهنئاً بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وجاء في نص البرقية الآتي: "بهذه المناسبة المباركة يطيب لي أن أتوجه باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي من سماحتكم ومن الشعب الإيراني ، بأسمى آيات التهنئة والتبريك سائلاً العزيز القدير أن يَمُن عليكم بموفور الصحة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً وثورة بالمزيد من المنعة والقوة والتقدم والإقتدار والإزدهار .إنه سميع مجيب" .



وأبرق للمناسبة عينها مهنئاً رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

هذا واستقل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في حضور النائب وائل ابو فاعور، وتم البحث في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية .



كما استقبل بري وزير الصحة ركان ناصر الدين، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الوزارية، وتم خلال الزيارة عرض للاوضاع العامة وشؤوناً صحية .