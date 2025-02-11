بخاش: نأمل ان تشكل الخطوة الحكومية مدخلًا لاعادة الإعمار وتصويب الاوضاع الاقتصادية

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تقدم مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء وأطباء لبنان باحر التهاني بتشكيل حكومة العهد الاولى.وأمل النقيب البروفسور يوسف بخاش في بيان، أن"تشكل هذه الخطوة الجبارة مدخلًا لاعادة الإعمار وتصويب الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد التى عانت وتعاني منذ سنوات طويلة".اضاف : "إن اختيار الطبيبين الدكتور ركان ناصر الدين لوزارة الصحة العامة والدكتور محمد حيدر لوزارة العمل يؤشر الى إهتمام بالغ بالملف الصحي على اعتبار ان صحة الوطن تبقي دائما من صحة المواطن وتشكل الأولوية في كل عملية إصلاح".وتمنى مجلس النقابة في الختام التوفيق والنجاح للوزراء جميعًا وبخاصة للوزراء الأطباء الذين قدموا نموذجا ناجحًا من خلال صمودهم وتضحياتهم خلال المرحلة السابقة.