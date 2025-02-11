إرسلان: كل الدعم للمملكة وموقفها ودورها الريادي في المنطقة والعالم

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان عبر حسابه على "اكس":

"في ظلّ التطورات الحاصلة والسريعة في المنطقة نبهنا مراراً وتكراراً بأنه يجب أن تكون العين على مصر والأردن بعد الانهيارات التي حصلت في دول المنطقة، والآن بدأت الأطماع بالمملكة العربية السعودية ونحن لم نستغرب هذه المؤامرات الصهيونية الخبيثة التي تطمح منذ قيام إسرائيل لكسر العرب وذلّهم، لذلك لا يجوز أن تمرّ هذه التهديدات والطموحات العدوانية مرور الكرام.

إلى حدّ الآن المواقف والبيانات والاستنكارات الكلامية لا ولن تفي بالغرض والقمة العربية التي دعت إليها مصر يجب أن تخرج بمواقف حازمة وغير مسبوقة بوجه التهجير ومخطط التدمير الممنهج.

كل الدعم للمملكة العربية السعودية وموقفها ودورها الريادي في المنطقة والعالم".