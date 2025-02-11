نقابة موظفي ومُستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي: خبرة الوزير الحاج ستفيد قطاع الإتصالات

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تقدمت نقابة موظفي و مُستخدمي الشركات المشغِّلة للقطاع الخليوي في لبنان" بأحرّ التهاني بتعيين وزير الإتصالات المهندس شارل الحاج، وتمنت لهُ "التوفيق و النجاح في الحفاظ على قطاع الإتصالات في لبنانوقالت في بيان: "نحن على ثقةٍ من أن خبرته ورؤيته ستفيد قطاع الإتصالات بشكلٍ كبير".وأعلنت "مدّ اليد له للتعاون من أجلِ التطوير و الإصلاح و ضمان إستمراريَّة القطاع و موظفيه وحقوقهم".