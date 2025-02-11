رئيس الحكومة وصل إلى السرايا وانتقل الى مكتبه حيث بدأ مهامه

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ظهر اليوم إلى السراي الحكومي حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية في الباحة الخارجية للسراي، حيث كان في استقباله الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

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وبعد ان عزفت موسيقى قوى الامن التحية، استعرض الرئيس سلام ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة، ثم صافح كبار الموظفين التابعين لرئاسة الحكومة وهم: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسأم نابلسي، رئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الدكتور مازن سويد، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ، وعدد من كبار الموظفين ورؤساء المصالح والدوائر في رئاسة الحكومة وضباط سرية رئاسة الحكومة برئاسة المقدم محمد عبد الله.



ثم انتقل الرئيس سلام الى مكتبه حيث بدأ مهامه بتوقيع التعميم المتعلق بكيفبة ايداع ملفات رئاسة مجلس الوزراء.

من ناحية ثانية، يعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري برئاسة الرئيس نواف سلام وتضم نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري.