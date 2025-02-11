وزير الخارجية يوسف رجّي تسلم مهامه في الوزارة

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تمت في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين في وسط بيروت اليوم، مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق عبدالله بو حبيب وخلفه السفير يوسف رجي، في حضور المدير العام للخارجية هاني شميطلي وعدد من سفراء الوزارة وديبلوماسييها وموظفيها الإداريين.بوحبيبواعرب بوحبيب عن ارتياحه "بعد 3 سنوات ونصف السنة من تولي الحقيبة الوزارية، لأن خلفي هو فرد من ديبلوماسيي الوزارة بعد خدمة 32 سنة فيها"، مشددا على ان الوزير الجديد "يستحق هذا الشرف ليختتم به مسيرته المهنية"، متمنيا له كل التوفيق.رجيمن جهته توجه رجي الى سلفه بوحبيب قائلا: "صديقي العزيز. انت استلمت هذه الوزارة في أصعب الأيام التي مر بها لبنان خلال السنوات الـ30 الأخيرة. كانت أيام صعبة على المستوى العام ومستوى الوزارة، وشملت صعوبات مالية وإدارية تخطيناها بفضلك"، وشكره على "مجهوده في تطوير مبنى الوزارة وصالتها في رياض الصلح"، متمنيا له "كل الخير. وهذه الوزارة ستبقى منزلك وانت ستظل وزيرنا".وتوجه رجي الى الديبلوماسيين والموظفين قائلا: "عندي لكم خبرين، الأول جيد والثاني سيء. الجيد أنني أعرفكم فردا فردا وأعرف هذه الوزارة وكل خفاياها وغرفها ومشاكلها ومعاناتكم وكل الصعوبات التي تواجهونها. القليل منها من الداخل والأكثر من الخارج. أما الخبر السيء، فهو أنني أعرفكم فردا فردا (في إشارة الى معاناتهم) واعرف كل الخفايا وكل المشاكل التي تواجهونها. نحن عائلة واحدة في هذه الوزارة، نعمل بشكل فريق واحد كما عهدتموني في السابق، وانا اعتمد عليكم جميعا على امل التوفيق".بعد ذلك عقد الوزيران خلوة.