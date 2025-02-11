Advertisement

لبنان

دريان استقبل المحافظ عبود وقائد حرس مدينة بيروت

Lebanon 24
11-02-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1318898-638748788483809999.png
Doc-P-1318898-638748788483809999.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقائد حرس مدينة بيروت العميد عباس الحسيني وبعد اللقاء قال عبود:" قمنا بزيارة صاحب السماحة للاطمئنان  الى صحته، ولوضعه بصورة الوضع في مدينة بيروت من جميع النواحي الأمنية والإقتصادية والحياتية، كذلك نورنا سماحته بأفكاره، وبالتالي تم البحث بكافة المسائل المتعلقة بمدينة بيروت، وبحاجات المواطنين، ومتطلبات المرحلة المقبلة والتي ممكن تسميتها بأنها مرحلة النهوض. طيلة الأربع سنوات الماضية كنا في بيروت نتبع سياسة الصمود، صمود البلدية، و المؤسسات العامة، والدوائر في مدينة بيروت بوجه الانهيار الكبير الذي كان حاصلا، اليوم بعد انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام انتقلنا من مرحلة الصمود إلى مرحلة النهوض، المفترض أن يعم النهوض كافة الدوائر والمؤسسات خصوصا مدينة بيروت وأن تعود إلى سابق عصرها، إلى سابق حلتها."
Advertisement

أضاف:"وكذلك الأمر تباحثنا مع صاحب السماحة في أجواء التحضير للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها، وشدد صاحب السماحة على المناصفة المسيحية الإسلامية في بيروت واعتبرها حجر الزاوية، وبالتالي المناصفة في بلدية بيروت تضمن العيش المشترك وتضمن وحدة لبنان".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:47 | 2025-02-11
09:38 | 2025-02-11
09:09 | 2025-02-11
08:54 | 2025-02-11
08:40 | 2025-02-11
08:29 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24