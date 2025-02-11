دريان استقبل المحافظ عبود وقائد حرس مدينة بيروت

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وقائد حرس مدينة بيروت العميد عباس الحسيني وبعد اللقاء قال عبود:" قمنا بزيارة صاحب السماحة للاطمئنان الى صحته، ولوضعه بصورة الوضع في مدينة بيروت من جميع النواحي الأمنية والإقتصادية والحياتية، كذلك نورنا سماحته بأفكاره، وبالتالي تم البحث بكافة المسائل المتعلقة بمدينة بيروت، وبحاجات المواطنين، ومتطلبات المرحلة المقبلة والتي ممكن تسميتها بأنها مرحلة النهوض. طيلة الأربع سنوات الماضية كنا في بيروت نتبع سياسة الصمود، صمود البلدية، و المؤسسات العامة، والدوائر في مدينة بيروت بوجه الانهيار الكبير الذي كان حاصلا، اليوم بعد انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزيف عون وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام انتقلنا من مرحلة الصمود إلى مرحلة النهوض، المفترض أن يعم النهوض كافة الدوائر والمؤسسات خصوصا مدينة بيروت وأن تعود إلى سابق عصرها، إلى سابق حلتها."أضاف:"وكذلك الأمر تباحثنا مع صاحب السماحة في أجواء التحضير للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها، وشدد صاحب السماحة على المناصفة المسيحية الإسلامية في بيروت واعتبرها حجر الزاوية، وبالتالي المناصفة في بلدية بيروت تضمن العيش المشترك وتضمن وحدة لبنان".