تسليم وتسلم في وزارة الصحة العامة الخميس

تجري مراسم التسليم والتسلم في وزارة الصحة العامة بين الدكتور فراس الأبيض والدكتور ركان ناصر الدين يوم الخميس ١٣ الحالي عند العاشرة صباحاً. المكان: قاعة الاجتماعات، الطبقة الرابع.

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