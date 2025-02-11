وزير الخارجية الهنغاري زار باسيل.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقر التيار في ميرنا الشالوحي.



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و أكد سيارتو "استمرار بلاده في دعم لبنان وحفظ التنوع فيه بكل السبل الممكنة". وتمحور اللقاء، حول الأوضاع الأوروبية وكذلك الوضعين اللبناني والإقليمي في ظل التطورات والمتغيّرات.و أكد سيارتو "استمرار بلاده في دعم لبنان وحفظ التنوع فيه بكل السبل الممكنة".