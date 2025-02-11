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لبنان

وزير الخارجية الهنغاري زار باسيل.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:18
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 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقر التيار في ميرنا الشالوحي.
 
 
وتمحور اللقاء، حول الأوضاع الأوروبية وكذلك الوضعين اللبناني والإقليمي في ظل التطورات والمتغيّرات.
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و أكد سيارتو "استمرار بلاده في دعم لبنان وحفظ التنوع فيه بكل السبل الممكنة".
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