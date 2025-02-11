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لبنان

بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلفة من سوريين

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:15
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة ينشط أفرادها بعمليّات سرقة من داخل المنازل في منطقة عكار ومحيطها.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّاتهم، وهم:

ع. ك. م. (من مواليد عام ٢٠٠٥، سوري)
أ. ش. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
م. م. (من مواليد عام ٢٠٠٦، سوري)
بتاريخ 04-01-2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهم، بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم سرقة أحد المنازل في بلدة عرقة – عكّار.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تشكيلهم عصابة سرقة تنشط في عكّار ومحيطها، وبتنفيذهم بتواريخ سابقة عدّة عمليّات سرقة في المنطقة المذكورة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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