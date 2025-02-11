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لبنان

جريح في إشكال فردي في صيدا

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:22
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وقع حادث فردي بين شخصين عند دوار الأميركان في صيدا، وقد استخدم في الإشكال الآلات الحادة، مما أدى إلى وقوع جريح يدعى " ا. ق."  33 عاماً، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وبحسب المعلومات، فقد نقل الجريح عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى لبيب لتلقي العلاج، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بملابسات الحادثة.
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