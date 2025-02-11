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لبنان

في منطقة جرد الطيبة - بعلبك.. هذا ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:29
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 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 11 /2 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة جرد الطيبة - بعلبك".
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