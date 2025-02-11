رابطة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي تحدد موعد الانتخابات

اجتمعت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان يوم الأحد الماضي، حيث تم دراسة طلبات الانتساب إليها. وقررت تحديد لوائح الهيئة العامة، كما أعلنت عن موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة الذي سيكون يوم الأحد 9 آذار 2025.

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وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيتم الدعوة إلى جلسة ثانية لإجراء الانتخابات. كما تم فتح باب الترشح للهيئة الإدارية من 9 شباط حتى 22 شباط 2025. ودعت الرابطة الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية والراغبين في الترشح لتقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة.