اللجنة الفرعية تناقش اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة صباح اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء المعنيين.

بعد الجلسة، صرح النائب عبدالله أن اللجنة ناقشت الكلفة المرتقبة لتغطية الرزمة الأساسية المتعلقة بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية. كما تم التطرق إلى كلفة الاستشفاء في إطار التغطية الصحية الشاملة التي قد تشمل الشعب اللبناني.

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وأوضح عبدالله أن الأرقام المتعلقة بالكلفة والرسوم أصبحت واضحة، وأعرب عن تقديره للمساهمة الفعالة لأعضاء اللجنة. وذكر أن الاجتماعات المقبلة ستكون من أجل إتمام الاقتراح، مع الأخذ في الاعتبار الإضافات التي طرحت في الجلسة.

كما أكد أن التغطية الصحية الشاملة ستفيد الجميع، خاصة المؤسسات الاستشفائية والأطباء، مشددًا على أهمية تعزيز دور الدولة في الرعاية الصحية والاجتماعية.