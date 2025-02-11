Advertisement

لبنان

اللجنة الفرعية تناقش اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة

Lebanon 24
11-02-2025 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1318922-638748823958346493.png
Doc-P-1318922-638748823958346493.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة صباح اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء المعنيين.
 
 
بعد الجلسة، صرح النائب عبدالله أن اللجنة ناقشت الكلفة المرتقبة لتغطية الرزمة الأساسية المتعلقة بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية. كما تم التطرق إلى كلفة الاستشفاء في إطار التغطية الصحية الشاملة التي قد تشمل الشعب اللبناني.
Advertisement
 
 
وأوضح عبدالله أن الأرقام المتعلقة بالكلفة والرسوم أصبحت واضحة، وأعرب عن تقديره للمساهمة الفعالة لأعضاء اللجنة. وذكر أن الاجتماعات المقبلة ستكون من أجل إتمام الاقتراح، مع الأخذ في الاعتبار الإضافات التي طرحت في الجلسة.
 
 
كما أكد أن التغطية الصحية الشاملة ستفيد الجميع، خاصة المؤسسات الاستشفائية والأطباء، مشددًا على أهمية تعزيز دور الدولة في الرعاية الصحية والاجتماعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:47 | 2025-02-11
09:38 | 2025-02-11
09:09 | 2025-02-11
08:54 | 2025-02-11
08:40 | 2025-02-11
08:29 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24