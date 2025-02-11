حميه استقبل موظفي وزارة الاشغال مودعين: لعدم التخلي عن الدولة

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استقبل الوزير السابق للأشغال العامة والنقل علي حميه اليوم موظفي الوزارة في مكتبه، مقدمًا شكره لهم على طريقة تعاطيهم مع مهامهم واهتمامهم بأدق التفاصيل الصغيرة والكبيرة.وألقى رئيس مصلحة الدروس المهندس محسن طليس كلمة باسم الموظفين، شكر فيها الوزير حميه على "روحه الوطنية، تفانيه وعطاءه، تواضعه وحبه للوطن"، مشيدًا بكيفية تعامله مع الموظفين دون أي مصالح أو غايات شخصية. وأكد طليس أن الوزير حميه كان دائمًا متابعًا لكل الملفات داخل الوزارة وخارجها، وكان يتابع أدق القضايا مهما كانت صغيرة أو كبيرة. واعتبر أن هذا التفاني والتحفيز هو ما دفع الموظفين للعمل بجد، مؤكدًا أن الوزير حميه يُعد نموذجًا فريدًا في التعاطي مع موظفي الوزارة.من جانبه، شكر الوزير حميه جميع الموظفين على جهودهم خلال فترة توليه الوزارة، معتبرًا أنهم قدموا نموذجًا يُحتذى به في الدولة اللبنانية. وقال: "لقد أثبتم تفانيكم في العمل خلال الأزمات التي مررنا بها مثل جائحة كورونا، ارتفاع سعر الدولار، الأزمات الاقتصادية والمالية، وأخيرًا العدوان الإسرائيلي". وأضاف حميه أن التحفيز المعنوي له دور كبير في تعزيز إنتاجية الموظف، مشددًا على أن اختزال الوزارة في الوزير والمستشارين يعتبر فشلًا للدولة.وأشار الوزير حميه إلى أن المستشارين كانوا متواجدين فقط للاستشارات التقنية لصالح الدولة، وأنه لأول مرة في تاريخ الوزارات، لم يتدخل أي مستشار في شؤون الموظفين داخل الوزارة، مؤكدًا أنه كان قريبًا من الموظفين وكان يتعامل معهم كإخوة وأخوات. وتمنى حميه للمؤسسات الاستقرار في ظل رئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.وطالب حميه الموظفين بعدم التخلي عن الدولة، مشيرًا إلى أن "الدولة هي الحصن الحصين لكم والعمود الفقري". كما أكد أن القوانين التي تم تطبيقها في الوزارة كانت تهدف إلى خدمة المواطنين وأن الجميع خضع لها.في ختام كلمته، تمنى حميه للموظفين التوفيق، مشيدًا بدورهم في إنجاز الملفات في الوزارة وفي التعامل مع مختلف المؤسسات كديوان المحاسبة ووزارة المالية. كما طالبهم بمواصلة العمل بنفس الأسلوب مع الوزير الجديد الذي يمتلك خبرات واسعة.وقال: "ما قمنا به هو أقل واجب تجاه أهلنا ووطننا، والمسؤول الذي يدير شؤون الدولة يجب أن يتحلى بأمانة المسؤولية ويعلم قيمة ما يقوم به لخدمة الناس". واختتم حديثه بالتأكيد على التعاون بين مؤسسات الدولة والحرص على المال العام ومصالح المواطنين.وفي ختام اللقاء، قدم الموظفون درعًا تقديريًا للوزير حميه عربون وفاء وتقدير لجهوده.