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لبنان

بين أسلحة "حزب الله"... شاهدوا بالصورة ما عُثِرَ عليه

Lebanon 24
11-02-2025 | 08:01
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اكتُشفت إمدادات إنسانية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مستودع أسلحة تابع لحزب الله في لبنان، بحسب ما زعمت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن الجندي المتقاعد في الجيش الإسرائيلي آشر فريدمان.


ووفقاً للصحيفة، خلال دورية في إحدى بلدات لبنان، عُثر على "بنادق قنص وصواريخ مضادة للدبابات ومتفجرات بجانب طرود مكتوب عليها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية". (العربية)
 
 
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