12
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نشاط دبلوماسي في قصر بعبدا.. ودعوة رسمية لزيارة بيلاروسيا
Lebanon 24
11-02-2025
|
08:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم في قصر بعبدا عددًا من الشخصيات الدبلوماسية، بدءًا بوزير خارجية بيلاروسيا ماكسيم ريزينكوف، الذي قدّم دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة بيلاروسيا، مشيدًا بالتعاون الثنائي بين البلدين وأبدى استعداد بلاده لدعم لبنان في مجالات متعددة.
Advertisement
كما استقبل وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، الذي هنأ عون بانتخابه، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم في مجالات عدة بما في ذلك دعم الجيش.
وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس عون المطران ميشال قصارجي رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان، الذي عبّر عن تفاؤله بتوجهات الرئيس عون وأشاد بالدور التاريخي للبنان وبالجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع داخليًا.
الرئيس عون أكد على أهمية تعاون الجميع من أجل بناء لبنان مستقر ومزدهر، وأشار إلى بدء مرحلة جديدة مع الحكومة الجديدة التي ستعكس آمال اللبنانيين في تحقيق التغيير الإيجابي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
Lebanon 24
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
11:00 | 2025-02-11
11/02/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
02:15 | 2025-02-11
11/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
06:29 | 2025-02-11
11/02/2025 06:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غزة.. هذه خطة ترامب للبنان!
Lebanon 24
بعد غزة.. هذه خطة ترامب للبنان!
04:00 | 2025-02-11
11/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "طقس لبنان".. إليكم ما سيشهده بعد يومين!
Lebanon 24
جديد "طقس لبنان".. إليكم ما سيشهده بعد يومين!
15:34 | 2025-02-10
10/02/2025 03:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:04 | 2025-02-11
داخل بلدة بليدا.. هذا ما نفذه الجيش الإسرائيلي
12:56 | 2025-02-11
مناشدين الشرع لإيجاد حلول عاجلة.. احتجاجات لمعتقلي الرأي السوريين داخل السجون اللبنانية (صورة)
12:44 | 2025-02-11
الحريري في بيروت
12:43 | 2025-02-11
شيخ العقل اتصل ببخاري مؤكدًا دعم لبنان لمواقف السعودية الريادية وعقد سلسلة لقاءات
12:39 | 2025-02-11
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
12:26 | 2025-02-11
رئيس رابطة كاريتاس لبنان يزور المدير العام للجمارك
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
11/02/2025 20:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
11/02/2025 20:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
11/02/2025 20:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24