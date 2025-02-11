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لبنان

تسليم وتسلم في وزارة البيئة الخميس المقبل

Lebanon 24
11-02-2025 | 08:20
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 يتم التسليم والتسلم بين وزير البيئة في الحكومة المستقيلة ناصر ياسين، ووزيرة البيئة الجديدة تمارا الزين يوم الخميس المقبل عند الساعة ١١ قبل الظهر .
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