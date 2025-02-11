عملية تسليم وتسلّم المهام بين الوزراء الجدد وسابقيهم

تجري غدًا الأربعاء عملية تسليم المهام بين وزير المالية ياسين جابر وسلفه الوزير السابق يوسف الخليل في الساعة 11 صباحًا في مبنى وزارة المالية بوسط بيروت. كما ستتسلم وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة الجديدة، الدكتورة ريما كرامي، مهام الوزارة من الوزير السابق الدكتور عباس الحلبي يوم الخميس المقبل 13 شباط 2025، في الساعة 11 صباحًا في مكتب الوزير.

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