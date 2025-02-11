لقاء بين قائد اليونيفيل ورئيس بلدية صور لتعزيز التعاون المحلي

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التقى قائد القطاع الغربي الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال نيكولا ماندوليسي، مع رئيس بلدية صور ورئيس اتحاد بلديات المنطقة المهندس حسن دبوق في "جو من الود والتعاون الكبير". وأشار بيان لليونيفيل إلى أن الزيارة شكلت فرصة هامة لتعزيز الروابط بين اليونيفيل والمجتمع المحلي.بعد تبادل مثمر للآراء حول التحديات والفرص الرئيسية في المنطقة، رافق رئيس البلدية القائد في جولة بمدينة صور، حيث أتيحت له الفرصة للقاء المواطنين ومتابعة الواقع المحلي عن كثب.وأكد البيان أن الاجتماع يسلط الضوء على التزام اليونيفيل بالحفاظ على حوار مفتوح وبناء مع السلطات المحلية والسكان، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار والاستقرار والأمن في المنطقة.