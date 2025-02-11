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لبنان

المطران إبراهيم استقبل الرئيس العام الجديد للرهبانية الباسيلية الشويرية

Lebanon 24
11-02-2025 | 09:09
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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، في مطرانية سيدة النجاة، الرئيس العام الجديد للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت جورج النجار في زيارته الأولى لزحلة بعد تعيينه. 
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هنأ المطران إبراهيم الأرشمندريت النجار وأعضاء الهيئة العامة الجديدة والمدبرين على "الثقة التي منحها لهم قداسة البابا فرنسيس"، مشيدًا بـ"الدور الروحي والتربوي الهام الذي تلعبه الرهبانية منذ عقود، والتي كانت دائمًا شريكًا أساسيًا للأبرشية في رسالتها وخدمتها". وأكد أن العلاقة بين الأبرشية والرهبانية قائمة على تعاون مثمر يشمل مجالات متعددة، من التربية والتعليم إلى الرعاية الروحية والاجتماعية.

من جانبه، شكر الأرشمندريت النجار المطران إبراهيم على دعمه المستمر، معربًا عن تقديره "للعلاقة العميقة التي تربط الرهبانية بالأبرشية"، وأكد التزامه، مع الهيئة الجديدة، "بمواصلة هذا النهج وتطوير أطر التعاون لخدمة الكنيسة والمجتمع".

تخلل اللقاء نقاش حول التحديات التي تواجه العمل الرعوي والتربوي وسبل تعزيز الشراكة بين الطرفين لضمان استمرارية العطاء وخدمة الإنسان بكرامة ومحبة. وفي الختام، تمنى المطران إبراهيم للرئيس العام وأعضاء الهيئة العامة الجديدة كل النجاح، مانحًا إياهم بركته القلبية ومتمنيًا لهم "مسيرة موفقة مليئة بالنجاحات لما فيه خير الرهبانية والأبرشية والمؤمنين".
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