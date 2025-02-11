سلام ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري

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تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السراي الحكومي الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.وجرى البحث خلال الاجتماع في مسودة البيان الوزاري على ان تعقد اللجنة اجتماعها الثاني عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل.