Advertisement

لبنان

سلام ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري

Lebanon 24
11-02-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1318958-638748890055748305.jpg
Doc-P-1318958-638748890055748305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السراي الحكومي الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور  انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
Advertisement
وجرى البحث خلال الاجتماع في مسودة البيان الوزاري على ان تعقد اللجنة اجتماعها الثاني عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2025-02-11
12:56 | 2025-02-11
12:44 | 2025-02-11
12:43 | 2025-02-11
12:39 | 2025-02-11
12:26 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24