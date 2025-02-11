أحمد الحريري: خطاب 14 شباط تأسيسي لما بعده

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اختتم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري جولته الشمالية بزيارة إلى منطقة الكورة، حيث اجتمع بأعضاء مكتب ومجلس منسقية الكورة - زغرتا - البترون وفاعلياتها في بلدة دده. وكان في استقباله المنسق العام عبد الستار الايوبي، رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي، وعدد من الشخصيات البارزة.في بداية اللقاء، تحدث المنسق العام عبد الستار الايوبي عن معاني إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط الجاري، مشيراً إلى الرابط المتين بين أبناء الكورة وزغرتا والبترون والرئيس الشهيد، الذي استمر في عهد الرئيس سعد الحريري.من جهته، أثنى أحمد الحريري على كوادر "المستقبل" في المنطقة، مشيداً بإبقاء شعلة الرئيس رفيق الحريري متوهجة، وتطرق إلى المتغيرات في لبنان والمنطقة التي سيتناولها الرئيس سعد الحريري في خطابه في ذكرى 14 شباط، مؤكداً أن هذا الخطاب سيكون بمثابة "خطاب تأسيسي للمرحلة المقبلة بعد 14 شباط".وأنهى أحمد الحريري حديثه بالقول: "20 عاماً من النضال معاً، وسنبقى معكم بإذن الله، لنكمل مسيرة الرئيس الشهيد، وهي مسيرة حق وبناء دولة ومستقبل أفضل للبنان".في نهاية الزيارة، توجه أحمد الحريري إلى دار رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي، حيث جرى نقاش حول التطورات العامة في لبنان والمنطقة.