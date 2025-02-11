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لبنان

وقفة إحتجاجية بسبب إنقطاع الكهرباء

Lebanon 24
11-02-2025 | 10:06
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نفذ اهالي بلدات كفرحتى وكفرملكي وعين قانا اعتصاما، قطعوا خلاله الطريق في بلدة القرية إحتجاجا على انقطاع الكهرباء في بلداتهم منذ 4 ايام.
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