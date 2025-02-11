الحجار: سنسير بالتوازي لانجاز الاستحقاقات الدستورية دون كلل او ملل

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تمت اليوم في وزارة الداخلية والبلديات عملية التسليم والتسلم بين الوزير السلف القاضي بسام مولوي، والوزير الخلف العميد أحمد الحجار، بحضور عدد من المحافظين والمديرين العامين في المديريات الأمنية والوزارة.بدأ مولوي كلمته مرحبًا بالوزير الجديد والحضور، مؤكدًا على الأمانة التي سلمها اليوم للوزير الحجار، مشيدًا بخبرة الحجار الطويلة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وقال: "هذه الوزارة التي أحببتموها وأعطيتموها من وقتكم ومن دمكم ومن قلبكم، نحن اليوم نسلم الأمانة إلى معالي الوزير وهو أهل لها." وأشار إلى أن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، أبرزها غياب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة اللبنانية في طور العمل والتعافي. وتطرق إلى الأمل في بناء دولة قوية تكون لها علاقات عربية ودولية متينة.مولوي أكد أن المرحلة المقبلة تستدعي الاستمرار في بناء الدولة وتوفير الأمن للمواطنين، مع الإشارة إلى ضرورة حل قضايا حقوق الناس والمودعين.من جانبه، شكر الحجار الوزير السلف مولوي على جهوده، وأكد أنه سيتسلم "راية المسؤولية" في وزارة الداخلية والبلديات. وأوضح أن التحديات أمام الوزارة كبيرة، لا سيما في تعزيز الأمن والتحضير للاستحقاقات الدستورية والانتخابات المقبلة. وأضاف أن وزارة الداخلية "الوزارة الأم" التي تهتم بشؤون المواطنين اللبنانيين وتحترم حقوق الإنسان.الحجار أكد أنه سيتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام، للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد أنه سيتعامل بحزم مع الجرائم المنظمة والمخدرات لحماية المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي.وتطرق الحجار إلى أهمية التحضير للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان الشفافية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين.وفي ختام كلمته، وعد الوزير الحجار اللبنانيين بالعمل الجاد لتحويل الأمل إلى واقع ملموس على الأرض، مؤكدًا أنه سيتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.بعد الحفل، عقد الوزير الحجار اجتماعًا مع الحاضرين لمناقشة القضايا الأمنية والإدارية في الوزارة، حيث تبادل الأفكار والآراء حول الخطط المستقبلية والتحديات التي تواجه الوزارة.