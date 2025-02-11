عون: لبنان لشبابه وندعوهم لإزالة الطائفية والمذهبية

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دعا رئيس الجمهورية جوزيف عون الشباب اللبناني إلى جعل لبنان دائمًا نصب أعينهم، مؤكدًا أن الطائفية والمذهبية لم تبنِ يومًا بل دمرت، وأن لبنان لشبابه وليس لأي أحد آخر. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من "حركة شباب لبنان" في قصر بعبدا، حيث تطرق إلى ضرورة إزالة كل الفروقات الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية.وأشار إلى أهمية تطبيق الإصلاحات المطلوبة في لبنان، مشددًا على أن الأمن والقضاء هما جناحان أساسيان لتحقيق الاستقرار. كما أكد أن لبنان سيستعيد عافيته إذا كان هناك إيمان واخلاق، وأن الفرص أمام الشباب كثيرة لتحقيق آمالهم.