Advertisement

لبنان

مساءً.. هذا ما شهدته مداخل العاصمة بيروت

Lebanon 24
11-02-2025 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1319006-638748954630584258.jpg
Doc-P-1319006-638748954630584258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد معظم مداخل العاصمة بيروت، مساء اليوم، حركة مرور كثيفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
lebanon 24
11/02/2025 23:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
lebanon 24
11/02/2025 23:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي رعى حفل إطلاق إسم نزار شقير على أحد شوارع العاصمة بيروت
lebanon 24
11/02/2025 23:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وزير الشباب والرياضة استضاف فعالية بيروت عاصمة للشباب العربي وعمل على تحديث القوانين والانظمة المتعلقة بالشباب والرياضة فيما وزير الثقافة فتح آفاقا عدة على الثقافة أهمها طرابلس عاصمة الثقافة العربية
lebanon 24
11/02/2025 23:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24

بيروت

عاصمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-02-11
15:29 | 2025-02-11
15:25 | 2025-02-11
15:21 | 2025-02-11
15:20 | 2025-02-11
15:19 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24