الرفاعي: لبنان يُقارع أعتى قوى الاستكبار العالمي بمبادئ ثورية

هنأ المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي في بيان "الشعب الإيراني في العيد الوطني، الذي قامت مؤسسات الدولة على أساسه"، معتبرا أن "الثورة كتب لها النجاح لأنها قامت على ثوابت قرآنية وإسلامية راسخة، فتحولت إلى دولة مهدوية نووية يحسب لها العالم كله ألف حساب".

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وقال: "لقد صدرت بكل فخر نجاحها لحركات المقاومة في منطقتنا. ولذلك، نحن اليوم في لبنان نقارع أعتى قوى الاستكبار العالمي بمبادئ ثورية، وحتما سيكتب لنا النجاح والنصر الدائم".



وتحدث عن "مشاركته ومقرر لقاء الأحزاب ومسؤول الملف السياسي في الحزب العربي الديمقراطي مهدي مصطفى، في الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، بدعوة من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني".