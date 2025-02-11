طلب من نقابة الوكلاء البحريين إلى "وزير الأشغال"

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وأضاف البيان "وتتمنى النقابة وافر التوفيق لرئيس الحكومة نواف سلام وأعضاء الحكومة الجديدة، وتتطلع بشغف للتعاون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بكل ما من شأنه تعزيز أوضاع النقل البحري اللبناني ومواكبة التطور الحاصل دوليا على مستوى ورفع القدرة والأداء العام وتطبيق مبادئ السلامة العامة. وبالسياق، توجهت النقابة بالشكر الى معالي وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لجهوده على مدى الثلاث السنوات الماضية في مقاربة تحديات قطاع النقل اللبناني، وكل ما يتصل بتمكين العمل المرفئي والنقل البحري رغم الأوضاع الصبة في البلاد وشح الإمكانات". (الوكالة الوطنية)