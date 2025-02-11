Advertisement

لبنان

بعد غد.. ماذا سيحدث داخل وزارة الطاقة؟

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1319031-638748981378400759.jpg
Doc-P-1319031-638748981378400759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستقام مراسم التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق وليد فياض وخلفه الوزير الجديد جو صدي، الثانية عشرة ظهر الخميس في مبنى الوزارة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة وليد فياض: زيادة ساعات التغذية بشكل أكبر في المستقبل يتطلب إنشاء معامل جديدة إضافة إلى استيراد الكهرباء والغاز من البلدان الشقيقة عبر سوريا (الجديد)
lebanon 24
11/02/2025 23:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الطاقة والمياه

وليد فياض

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2025-02-11
15:29 | 2025-02-11
15:25 | 2025-02-11
15:21 | 2025-02-11
15:20 | 2025-02-11
15:19 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24