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لبنان

رئيس رابطة كاريتاس لبنان يزور المدير العام للجمارك

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:26
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زار رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي المدير العام للجمارك ريمون خوري، في مكتبه، في بيروت على رأس وفد ضم: المنسق العام لجهاز شبيبة كاريتاس لبنان ومدير وحدة الطوارئ الدكتور بيتر محفوظ، نائبه طوني حداد، مستشار العلاقات العامة والإعلام المتطوع الصحافي جوزاف محفوض.
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ونوه رئيس الرابطة بـ"توجيهات المدير العام"، مثنيا على "كيفية التعاون والتنسيق بين كاريتاس والجمارك".

وهنأ بـ"انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".

ومن جهته، شكر الخوري لـ"عبود والوفد المرافق مبادرتهم التي ترمز إلى المحبة والإيمان والسلام".
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