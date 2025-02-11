رئيس رابطة كاريتاس لبنان يزور المدير العام للجمارك

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ونوه رئيس الرابطة بـ"توجيهات المدير العام"، مثنيا على "كيفية التعاون والتنسيق بين كاريتاس والجمارك".وهنأ بـ"انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".ومن جهته، شكر الخوري لـ"عبود والوفد المرافق مبادرتهم التي ترمز إلى المحبة والإيمان والسلام".